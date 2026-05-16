Il 16 maggio la prima giornata nazionale contro il body shaming cosa significa e il perché del colore fucsia

Il 16 maggio è stato istituito come giornata nazionale contro il body shaming con una legge approvata dal Parlamento nel 2025. Questa giornata mira a sensibilizzare l’opinione pubblica sui danni causati alle persone da commenti e atteggiamenti negativi sul loro aspetto fisico. La scelta del colore fucsia come simbolo rappresenta una volontà di promuovere positività e rispetto. La legge stabilisce che in questa data si svolgano iniziative e campagne di informazione per contrastare il fenomeno.

Il 16 maggio è la giornata nazionale contro la denigrazione dell’aspetto fisico delle persone. Quella contro il body shaming è la prima giornata a essere celebrata dopo l’approvazione della legge del 3 Ottobre 2025 n.150. Ottomila Comuni e 16 Regioni coinvolte e Montecitorio illuminato di fucsia dal tramonto di sabato all’una di domenica sono solo alcune delle iniziative in campo. La giornata nazionale contro il body shaming Perché è importante parlare di body shaming La scelta del colore fucsia Giornata dedicata a Paolo Mendico La giornata nazionale contro il body shaming La giornata nazionale contro il body shaming è stata istituita ufficialmente in Italia con la legge n. 🔗 Leggi su Virgilio.it

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AL VIA LA PRIMA CAMPAGNA DI SENSIBILIZZAZIONE CONTRO IL BODY SHAMING | 14/05/2026

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