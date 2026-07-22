Giovedì 6 agosto alle 20.30, lo Stadio Lunezia ospiterà la Partita del Cuore. La Lunisiana Soul, guidata dal cantante noto, affronterà la Nazionale Cantanti in una serata dedicata alla solidarietà. La partita si svolgerà in un clima di festa, con l’obiettivo di raccogliere fondi e sensibilizzare il pubblico. La serata vedrà protagonisti artisti e sportivi, in un evento che richiama l’attenzione sull’importanza di sostenere cause benefiche.

Torna a illuminare lo Stadio Lunezia una delle serate più attese dell’estate lunigianese: la Partita del Cuore, che giovedì 6 agosto alle 20.30 vedrà scendere in campo la Lunisiana Soul, la squadra capitanata da Zucchero Fornaciari, contro la Nazionale Cantanti. Un appuntamento che unisce spettacolo, sport e solidarietà, con l’obiettivo di raccogliere fondi a favore dell’Associazione Lunigianese Disabili e della Fondazione ’Il domani dell’autismo’. L’evento, organizzato in collaborazione con Comune di Pontremoli, Pro Loco e Centro Lunigianese di Studi Giuridici, prosegue una tradizione che ha segnato la storia recente della città. Dopo una sospensione, la manifestazione è ripartita due anni fa proprio grazie all’iniziativa di Zucchero, che ha voluto riportare a Pontremoli una serata capace di coniugare divertimento e impegno sociale. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - La solidarietà va... in gol con la Partita del cuore

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Un gol per la solidarietà dedicato a Niscemi

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