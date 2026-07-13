Durante la conferenza stampa di presentazione della Partita del Cuore 2026, Roberto Mancini ha scherzato dicendo di cercare una panchina. La partita si terrà questa sera e vedrà il suo coinvolgimento come allenatore della squadra della Politica. Mancini ha sottolineato che questa sarà una presenza temporanea, in attesa di un nuovo incarico. La partita si svolge in un contesto di solidarietà.

"Cercavo una panchina" scherza Roberto Mancini nel corso della conferenza stampa di presentazione della Partita del Cuore 2026. Questa sera il ct guiderà la squadra della Nazionale della Politica Siamo agli sgoccioli. Proprio questa sera allo stadio dell’Aquila Italo Acconcia si terrà la 35edizione dellaPartita del Cuoree in occasione dellaconferenza stampa di presentazione dell’iniziativaabbiamo ascoltato uno dei protagonisti dell’evento.Roberto Mancini, che ha da poco lasciato la guida dell’Al Sadd Sports Clube attualmente senza panchina, sarà ilcommissario tecnico della Nazionale della Politica. “Sono felice di avere questa responsabilità perchè lo scopo è nobile e poi cercavo una panchina” scherza l’allenatore all’incontro con i giornalisti nella sede della Rai di Via Teulada per poi aggiungere con il sorriso“mi fa piacere esserci”. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Partita del Cuore, Roberto Mancini sceglie la panchina della solidarietà in attesa del prossimo incarico

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