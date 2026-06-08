Partita del Cuore la sfida tra Nazionale Attori e Vigili del Fuoco Ma in campo vince la solidarietà

Da latinatoday.it 8 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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La partita tra la Nazionale Attori e i Vigili del Fuoco si è conclusa con la vittoria dei Vigili del Fuoco, che hanno battuto gli attori per 5 a 4. La gara, disputata allo stadio Francioni, è stata combattuta e ricca di emozioni. È stata la prima edizione di “Dal Red Carpet al Campo – La Partita del Cuore 2026” e ha visto un grande afflusso di pubblico. La sfida si è conclusa con un risultato che ha premiato la squadra dei Vigili del Fuoco.

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Un successo la prima edizione di “Dal Red Carpet al Campo – La Partita del Cuore 2026” che allo stadio Francioni ha visto trionfare i Vigili del Fuoco di Latina che hanno superato la Nazionale Italiana Attori con il punteggio di 5 a 4 al termine di una gara combattuta e ricca di emozioni. Una. 🔗 Leggi su Latinatoday.it

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