Partita del Cuore la sfida tra Nazionale Attori e Vigili del Fuoco Ma in campo vince la solidarietà

Notizia in breve

La partita tra la Nazionale Attori e i Vigili del Fuoco si è conclusa con la vittoria dei Vigili del Fuoco, che hanno battuto gli attori per 5 a 4. La gara, disputata allo stadio Francioni, è stata combattuta e ricca di emozioni. È stata la prima edizione di “Dal Red Carpet al Campo – La Partita del Cuore 2026” e ha visto un grande afflusso di pubblico. La sfida si è conclusa con un risultato che ha premiato la squadra dei Vigili del Fuoco.