La Vigor ha annunciato l'ingaggio di Alessandro Zonta, proveniente dal settore giovanile del Bologna. Il giocatore può interpretare ruoli di mezz’ala sia in un centrocampo a due che a tre. La società ha comunicato che il trasferimento è stato deciso dal direttore sportivo Bobo Moroni. L’arrivo di Zonta avviene a pochi giorni dall’inizio della preparazione estiva, confermando la volontà di puntare sui giovani talenti.

A pochi giorni dall’inizio della preparazione, ecco un altro colpo di mercato della Vigor. Dalle giovanili del Bologna approda nella spiaggia di velluto Alessandro Zonta. A presentarlo è proprio il club rossoblu attraverso una nota ufficiale: "Alessandro è nato in Veneto, ma sbocciato calcisticamente in Emilia Romagna, con i colori rosso e blu del Bologna. Classe 2007, ha quindi in tasca lo status di Under per la prossima Serie D che affronterà con un altro rosso e blu addosso, quello della Vigor". La società si sofferma anche a descrivere il profilo tecnico e fisico del ragazzo, aggiungendo: "Alto, dotato di ottima tecnica e visione di... 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - La società rossoblu: "E’ stato selezionato dal diesse Bobo Moroni: può giocare in un centrocampo a due o a tre come mezz’ala». La Vigor prosegue sulla linea dei giovani. Arriva Zonta, gioiello del vivaio del Bologna

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