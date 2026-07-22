La società rossoblu | E’ stato selezionato dal diesse Bobo Moroni | può giocare in un centrocampo a due o a tre come mezz’ala La Vigor prosegue sulla linea dei giovani Arriva Zonta gioiello del vivaio del Bologna
La Vigor ha annunciato l'ingaggio di Alessandro Zonta, proveniente dal settore giovanile del Bologna. Il giocatore può interpretare ruoli di mezz’ala sia in un centrocampo a due che a tre. La società ha comunicato che il trasferimento è stato deciso dal direttore sportivo Bobo Moroni. L’arrivo di Zonta avviene a pochi giorni dall’inizio della preparazione estiva, confermando la volontà di puntare sui giovani talenti.
A pochi giorni dall’inizio della preparazione, ecco un altro colpo di mercato della Vigor. Dalle giovanili del Bologna approda nella spiaggia di velluto Alessandro Zonta. A presentarlo è proprio il club rossoblu attraverso una nota ufficiale: "Alessandro è nato in Veneto, ma sbocciato calcisticamente in Emilia Romagna, con i colori rosso e blu del Bologna. Classe 2007, ha quindi in tasca lo status di Under per la prossima Serie D che affronterà con un altro rosso e blu addosso, quello della Vigor". La società si sofferma anche a descrivere il profilo tecnico e fisico del ragazzo, aggiungendo: "Alto, dotato di ottima tecnica e visione di... 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
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