A Senigallia, la firma ufficiale non è ancora arrivata, ma Moroni si dice fiducioso sulla possibilità di proseguire il rapporto contrattuale, che scade a giugno. La coppia composta dal direttore sportivo e dall’allenatore, legata alla squadra, sembra destinata a continuare anche nella prossima stagione. Mentre i calciatori sono già in vacanza, i dirigenti della società hanno avuto poco tempo per riposarsi fino a questo momento.

Se i giocatori sono già in vacanza, i dirigenti vigorini di riposo ne hanno visto ben poco, almeno sino ad ora. L’attenzione della settimana appena conclusa è stata ovviamente catturata dalla questione giudiziaria con Istep Italia srl che, almeno per quanto concerne il primo grado, ha trovato un epilogo. Ora è tempo di focalizzarsi sul mercato, sui primi accordi, sulle prime strategie da avviare per dar forma alla Vigor del futuro. Si torna quindi a parlare di calcio e spetta al direttore sportivo Roberto Moroni annunciare le prossime tappe della Vigor e commentare i verdetti emessi del girone. "Il club ha avuto altro in testa negli ultimi giorni ed è comprensibile - spiega Moroni -. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Qui Senigallia, l’ufficialità non è ancora arrivata ma Moroni è fiducioso: "Il mio contratto scade a giugno, ma vorrei proseguire». Moroni e Clementi, coppia che non può separarsi. Il diesse e il mister destinati a restare alla Vigor

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Il diesse rossoblu Moroni: "Sono felice che molti tifosi abbiano superato le perplessità iniziali sul suo ritorno». "Con mister Clementi abbiamo cambiato rotta». Ora la Vigor guarda con fiducia anche ai playoffLa sosta è preziosa per recuperare un po’ di energie, ma è utile anche per iniziare a programmare il futuro.

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