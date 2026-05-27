A Senigallia, mentre si respira aria di vacanza, la società sportiva sta pianificando i prossimi passi di mercato. Alcuni giocatori sono nel mirino di altri club e si sta muovendo la dirigenza, anche se senza fretta. La squadra aspetta ancora la conferma del tecnico, mentre il direttore sportivo lavora per rafforzare la rosa. Nessuna decisione definitiva è stata annunciata, ma le mosse sono già in corso.

La macchina vigorina si sta mettendo in moto. Senza fretta, senza patemi, ma è ormai tempo di avviare alcuni passaggi in attesa della conferma di mister Clementi. È questa la priorità assoluta per il club di Senigallia che attende il rientro dalle vacanze dell’allenatore, prima di imprimere l’accelerata decisiva al mercato. "Senza ombra di dubbio la vicenda legata ad Istep e a Robert Lewis ha assorbito molte energie a Franco Federiconi, a Luca Meggiorin ed a tutto il direttivo – spiega Roberto Moroni, direttore sportivo della Vigor -. Con la squadra ben salda nella parte sinistra della graduatoria e con vista playoff, i dirigenti hanno avuto tempo di concentrarsi sui passaggi salienti di una questione spinosa. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Qui Senigallia, c’è aria di vacanza dopo la stagione estenuante. Ma non per il riconfermato diesse "Bobo» Moroni. Vigor, alcuni rossoblu nel mirino dei club: "C’è fermento, ci stiamo muovendo anche noi»

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