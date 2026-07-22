In Sicilia, sono stati realizzati oltre 200 interventi di soccorso da parte di Protezione civile, vigili del fuoco e Corpo forestale, a causa di numerosi incendi che coinvolgono l’isola. Al momento, circa 150 operazioni sono ancora in corso. Diverse famiglie sono state evacuate a causa delle fiamme. Legambiente ha chiesto l’intervento dell’Esercito per gestire l’emergenza. La situazione rimane critica con un’intensa attività di spegnimento.

Prosegue l’emergenza incendi in Sicilia, dove dalle prime luci dell’alba sono stati effettuat i oltre 200 interventi tra Protezione civile, vigili del fuoco e Corpo forestale per fronteggiare l’ondata di roghi che sta interessando oggi l’Isola, mentre altri 150 risultano ancora in attesa. A pesare sull'attività di soccorso è il protrarsi dei focolai già divampati nelle scorse ore, spiega all’Italpress il capo della Protezione civile siciliana, Salvo Cocina, che segue costantemente l'evoluzione della situazione: in molti casi, i roghi domati la notte scorsa hanno ripreso vigore che si sommano ai nuovi focolai alimentati dall’ondata di caldo. 🔗 Leggi su Gazzettadelsud.it

© Gazzettadelsud.it - La Sicilia brucia, oltre 200 interventi e famiglie evacuate. Legambiente chiede l'Esercito

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Danni per maltempo in Emilia-Romagna: un morto, famiglie evacuate e numerosi interventi dei vigili del fuoco. La direttaUn uomo è morto e diverse famiglie sono state evacuate a causa di un’ondata di maltempo in Emilia-Romagna.

Pista ciclabile ad Ascea: Legambiente chiede interventi urgentiLegambiente ha richiesto interventi urgenti sulla pista ciclabile in località Scogliera ad Ascea, in seguito ai lavori di riqualificazione in corso.

Temi più discussi: La Sicilia che brucia, oltre venti centri coinvolti dalle fiamme; Sicilia in fiamme, oltre cento interventi per spegnere gli incendi: ecco dove; La Sicilia in fiamme, oltre duecento interventi; L'assessore Savarino nei territori devastati dai roghi: Ogni ettaro che brucia è una ferita, servirebbero più Canadair.

La Sicilia che brucia, oltre venti centri coinvolti: rogo ancora attivo a Valledolmo palermo.repubblica.it/cronaca/2026/0… x.com

La Sicilia brucia, oltre 200 interventi e famiglie evacuate. Legambiente chiede l'EsercitoL'ondata di calore fa riesplodere i roghi in tutta la Regione: ospedale e case minacciati nell'Agrigentino. Tra ritardi della politica e incendiari impuniti, l'associazione ambientalista invoca la pre ... msn.com

La Sicilia in fiamme, oltre duecento interventiDecine di roghi stanno ancora mettendo a dura prova la macchina dei soccorsi in diverse province della Sicilia ... rainews.it