Danni per maltempo in Emilia-Romagna | un morto famiglie evacuate e numerosi interventi dei vigili del fuoco La diretta

Un uomo è morto e diverse famiglie sono state evacuate a causa di un’ondata di maltempo in Emilia-Romagna. I vigili del fuoco hanno effettuato 457 interventi tra l’16 e il 17 luglio, coinvolgendo operazioni di soccorso e sicurezza. Sono stati segnalati danni a infrastrutture e abitazioni, mentre le autorità hanno disposto l’evacuazione di alcune zone. Nessuna informazione è stata fornita su eventuali feriti o danni più estesi.

Bologna, 16 luglio 2026 – Sono stati 457 gli interventi portati a termine dai vigili del fuoco per l'ondata di maltempo sull'Emilia-Romagna e circa altrettanti rimasti in coda, principalmente per rimozione di alberi o rami caduti sulla strada, auto parcheggiate o case, oppure per rimozione di parti pericolanti o coperture divelte dal vento, o per prosciugamento di locali allagati. Ecco la conta dei danni dopo che ieri sulla regione si è abbattuto un potente nubifragio che attorno alle ore 16 ha iniziato a lambire le province di Piacenza e Parma per poi attraversare tutto il territorio fino alla costa. Tra le zone più colpite il Reggiano, il Modenese e il Bolognese, ma in generale il maltempo si è scatenato sulla pianura Padana. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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Maltempo, vento forte e neve in Emilia Romagna: 500 interventi dei vigili del fuoco

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Qui in Emilia, è arrivato l'allarme x maltempo e poco dopo si è scatenato l'inferno! Penso ci siano stati parecchi danni, perchè si sentono le sirene. Speriamo che nessuno si sia fatto male! #allertameteo #emiliaromagna #maltempo x.com

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Danni per maltempo in Emilia-Romagna: un morto, famiglie evacuate e numerosi interventi dei vigili del fuoco. La direttaTempesta in regione, numerosi alberi caduti e raffiche oltre i 100 km/h. Lavori nella notte per ripristinare la circolazione di strade. Allagamenti e alcune interruzioni alle linee ferroviarie. Centin ... ilrestodelcarlino.it

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