Pista ciclabile ad Ascea | Legambiente chiede interventi urgenti

Da salernotoday.it 23 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Legambiente ha richiesto interventi urgenti sulla pista ciclabile in località Scogliera ad Ascea, in seguito ai lavori di riqualificazione in corso. La richiesta si basa su criticità riscontrate nella sicurezza e nella qualità dell’opera. La questione riguarda le condizioni della pista e la necessità di interventi immediati per garantire un utilizzo sicuro e funzionale. Nessun dettaglio sulle tempistiche o sui soggetti coinvolti è stato comunicato.

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Riflettori accesi sui lavori di riqualificazione della pista ciclabile in località Scogliera ad Ascea. Su segnalazione di numerosi cittadini, Legambiente Campania e il circolo locale dell'associazione del cigno verde hanno richiesto accertamenti urgenti sulla compatibilità ambientale. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

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