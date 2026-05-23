Pista ciclabile ad Ascea | Legambiente chiede interventi urgenti

Notizia in breve

Legambiente ha richiesto interventi urgenti sulla pista ciclabile in località Scogliera ad Ascea, in seguito ai lavori di riqualificazione in corso. La richiesta si basa su criticità riscontrate nella sicurezza e nella qualità dell’opera. La questione riguarda le condizioni della pista e la necessità di interventi immediati per garantire un utilizzo sicuro e funzionale. Nessun dettaglio sulle tempistiche o sui soggetti coinvolti è stato comunicato.