Pista ciclabile ad Ascea | Legambiente chiede interventi urgenti
Legambiente ha richiesto interventi urgenti sulla pista ciclabile in località Scogliera ad Ascea, in seguito ai lavori di riqualificazione in corso. La richiesta si basa su criticità riscontrate nella sicurezza e nella qualità dell’opera. La questione riguarda le condizioni della pista e la necessità di interventi immediati per garantire un utilizzo sicuro e funzionale. Nessun dettaglio sulle tempistiche o sui soggetti coinvolti è stato comunicato.
Riflettori accesi sui lavori di riqualificazione della pista ciclabile in località Scogliera ad Ascea. Su segnalazione di numerosi cittadini, Legambiente Campania e il circolo locale dell'associazione del cigno verde hanno richiesto accertamenti urgenti sulla compatibilità ambientale. 🔗 Leggi su Salernotoday.it
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