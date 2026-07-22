La sfida per la casa dal sogno di Fanfani all’emergenza di oggi | il piano da 10 miliardi
Il nuovo Piano casa approvato dal Governo prevede investimenti per 10 miliardi di euro, ricalcando il sogno di edilizia popolare promosso da Fanfani nel secondo dopoguerra. Dopo quasi ottant’anni, si ripropone un intervento statale per sostenere l’edilizia residenziale pubblica, con obiettivi di ampliamento e riqualificazione del patrimonio abitativo. La misura si inserisce in una lunga storia di politiche di housing pubblico, con un budget consistente rispetto alle iniziative passate.
Arezzo, 22 luglio 2026 – Da Fanfani a oggi sono passati quasi ottant’anni. E proprio al grande Piano Ina-Casa voluto dallo statista aretino nel secondo dopoguerra guarda, almeno nelle intenzioni, il nuovo Piano casa approvato dal Governo. Con la legge 116 del 2026, pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 3 luglio, l’esecutivo ha messo in campo quello che definisce il primo piano organico per l’abitazione degli ultimi decenni. L’obiettivo è realizzare o recuperare circa 100mila alloggi nell’arco di dieci anni, mobilitando complessivamente 10 miliardi di euro tra risorse pubbliche e investimenti privati. Il modello, però, è molto diverso da quello che portò alla costruzione di migliaia di abitazioni popolari negli anni Cinquanta. 🔗 Leggi su Lanazione.it
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