Arezzo, 22 luglio 2026 – Da Fanfani a oggi sono passati quasi ottant’anni. E proprio al grande Piano Ina-Casa voluto dallo statista aretino nel secondo dopoguerra guarda, almeno nelle intenzioni, il nuovo Piano casa approvato dal Governo. Con la legge 116 del 2026, pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 3 luglio, l’esecutivo ha messo in campo quello che definisce il primo piano organico per l’abitazione degli ultimi decenni. L’obiettivo è realizzare o recuperare circa 100mila alloggi nell’arco di dieci anni, mobilitando complessivamente 10 miliardi di euro tra risorse pubbliche e investimenti privati. Il modello, però, è molto diverso da quello che portò alla costruzione di migliaia di abitazioni popolari negli anni Cinquanta. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - La sfida per la casa, dal sogno di Fanfani all’emergenza di oggi: il piano da 10 miliardi

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