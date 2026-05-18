Piano Casa | 10 miliardi per 100.000 nuovi alloggi in 10 anni

Il Piano Casa prevede uno stanziamento di 10 miliardi di euro destinati alla realizzazione di circa 100.000 nuovi alloggi nel corso di dieci anni. Questa cifra rappresenta un intervento volto a rispondere alla domanda abitativa, che coinvolge circa 1,5 milioni di famiglie. Tuttavia, sorge il dubbio che i fondi messi a disposizione non siano tutte risorse nuove, sollevando interrogativi sulla reale capacità del piano di coprire completamente il fabbisogno.

? Domande chiave Come faranno 100.000 case a coprire il bisogno di 1,5 milioni di famiglie?. Perché i fondi stanziati potrebbero non essere risorse realmente nuove?. Chi gestirà la conversione degli immobili pubblici in alloggi popolari?. Come verrà protetto il ceto medio dall'aumento degli affitti brevi?.? In Breve Laura Cavandoli propone rigenerazione immobili pubblici per studenti e lavoratori stagionali.. Antonio Misiani segnala 1,5 milioni di famiglie in condizione di disagio abitativo.. Agostino Santillo evidenzia 650mila nuclei in attesa di case a canone sociale.. Fondo garanzia affitto ridotto da 50 milioni a 22 milioni di euro..? I dati Secondo Eurostat, la variazione trimestrale del PIL italiano: 0,2% (Q1 2026). 🔗 Leggi su Ameve.eu

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DIRETTA SPECIALE – 100 MILIONI IN CONSULENZA

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