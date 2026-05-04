Piano casa da 10 miliardi Meloni punta su 100mila alloggi in dieci anni | tra emergenza abitativa e tempi lunghi la sfida resta aperta

Il governo ha annunciato un piano casa da 10 miliardi di euro con l’obiettivo di realizzare 100mila alloggi in dieci anni. Il provvedimento prevede interventi sul recupero di immobili, promozione dell’housing sociale e semplificazioni amministrative. Nel frattempo, domanda e prezzi degli immobili nelle città continuano a salire, e le famiglie si confrontano con annunci immobiliari che evidenziano la difficoltà di trovare soluzioni accessibili.

Una coppia scorre annunci immobiliari sul telefono, si ferma su un bilocale e confronta il prezzo con lo stipendio mensile. Il conto si chiude in pochi secondi e la ricerca riparte, con la sensazione che ogni opzione resti fuori portata. Il piano casa annunciato dal governo punta a intervenire su questa distanza. L’obiettivo è costruire o recuperare 100mila alloggi in dieci anni, con un investimento complessivo di circa 10 miliardi. La strategia si articola su più livelli, combinando housing sociale, riqualificazione del patrimonio esistente e incentivi per il mercato. Il recupero degli immobili rappresenta uno dei pilastri principali. Migliaia di abitazioni pubbliche oggi inutilizzate dovrebbero essere ristrutturate e rimesse sul mercato, con l’idea di ridurre i tempi rispetto a nuove costruzioni.🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Piano casa da 10 miliardi, Meloni punta su 100mila alloggi in dieci anni: tra emergenza abitativa e tempi lunghi, la sfida resta aperta Notizie correlate Leggi anche: Piano casa, si parte. Meloni: “100mila nuovi alloggi in 10 anni. E subito 60mila alloggi popolari ristrutturati” (video) Piano casa da 10 miliardi: 100mila nuovi alloggi e il rent to buy? Cosa sapere Il governo lancia piano da 10 miliardi per 100mila nuovi alloggi in dieci anni. Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Centomila nuovi alloggi in 10 anni in Italia: tutte le novità del Piano casa; Via libera al Piano casa: risorse fino a 10 miliardi per l'edilizia abitativa; Piano casa, Meloni annuncia 10 miliardi per 100mila alloggi; Nuovo Piano Casa al via. Obiettivo: 100mila alloggi in 10 anni. Piano Casa, ecco tutte le novità contenute nel piano da 10 miliardi lanciato dal governo MeloniIl governo Meloni punta su edilizia popolare, housing sociale e investimenti privati per creare 100 mila alloggi a prezzi calmierati in 10 anni ... milanofinanza.it Piano casa in Puglia da 10 miliardi: le norme e cosa cambia. E crescono i prezzi del mercato immobiliareL’accesso alla casa torna a essere uno dei principali terreni di intervento pubblico, in un contesto in cui il mercato immobiliare continua a mostrare segnali di tensione, soprattutto ... quotidianodipuglia.it Prezzi in aumento un po' ovunque, dai grandi centri e città universitarie fino alle province. È in questo scenario che si inserisce il Piano casa del governo Meloni approvato il 30 aprile - facebook.com facebook Piano Casa, Brancaccio: “Finalmente il problema abitativo affrontato a 360 gradi” Ascolta l’intervento della presidente a @radioanchio x.com