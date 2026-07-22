La sfida per il distretto | Laboratorio di legalità Sia obiettivo della politica Ad ora zero risposte
Il documento della Curia e l'intervento del professore Bellandi hanno acceso una discussione sulla legalità nel distretto tessile di Prato. La richiesta principale è che la politica si impegni a trasformare questa sfida in un obiettivo concreto. Finora, non sono arrivate risposte ufficiali. La questione, considerata cruciale, coinvolge tutta la città e richiede un impegno evidente da parte delle istituzioni.
Il documento della Curia e poi l’intervento del professor Bellandi su un tema cruciale per Prato meritano attenzione da parte di tutta la città e noi intendiamo portare un contributo alla discussione. Condividiamo la sostanza dell’analisi e delle proposte, a partire dalla necessità di conoscenza più approfondita del problema, su cui pensiamo il Comune potrebbe farsi promotore di una ricerca specifica, con il contributo dei soggetti economici e sociali. Oggi possiamo muovere però da ciò che è già noto, sintetizzabile schematicamente: a) alto numero di imprese con comportamenti illegali per evasione fiscale, salari, orari e condizioni di... 🔗 Leggi su Lanazione.it
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