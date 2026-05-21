Brescia cerca risposte Obiettivo continuità Della Valle acciaccato

La Germani Brescia si prepara a sfidare Trieste in Gara 3, in programma alle 20. La squadra, dopo aver pareggiato la serie, cerca di mantenere la continuità e di avanzare nel turno. L’avversario, invece, vuole sfruttare al massimo questa occasione per mettere pressione e tornare in vantaggio. La gara assume un peso maggiore rispetto a quanto indicano i numeri, considerando anche le condizioni di alcuni giocatori. La formazione lombarda si presenta con alcune incognite legate agli infortuni e alla ricerca di una vittoria decisiva.

La Germani Brescia arriva a Trieste con la serie sull’1-1 e una sensazione forte: questa Gara 3, ore 20, può pesare molto più di quanto dica il calendario. Le prime due gare hanno raccontato una Brescia ancora dentro la serie, ma non del tutto risolta. In Gara 1 sono riemersi dubbi e fragilità già viste nel finale di stagione; in Gara 2 è arrivata una risposta vera, fatta di rabbia, fisicità e nervi. Ora però serve continuità. Miro Bilan ha dato segnali importanti da leader, mentre le condizioni di Amedeo Della Valle, uscito acciaccato, restano un tema sensibile. Attorno alla squadra pesa anche il tema del futuro. Questo gruppo potrebbe essere al suo ultimo ballo: dopo la finale Scudetto della scorsa stagione, Brescia non gioca più con la leggerezza della sorpresa, ma con il peso di chi deve confermarsi. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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