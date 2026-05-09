Legalità e lotta alla ludopatia raccontate dai ragazzi premiati ad Agrigento i vincitori di Disegna la legalità

Nella mattinata di oggi, presso Casa Sanfilippo, si è svolta la cerimonia di premiazione dei vincitori del concorso nazionale “Disegna la legalità”, promosso dalla Camera di commercio di Agrigento. L'evento ha visto protagonisti i giovani, che hanno partecipato con disegni dedicati alla legalità e alla lotta contro la ludopatia. L'iniziativa ha posto l'accento sull'importanza dell’educazione civica e sulla consapevolezza dei rischi legati al gioco d’azzardo.

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Una mattinata dedicata ai giovani, all’educazione civica e alla riflessione sui rischi della ludopatia a Casa Sanfilippo, dove si è svolta la premiazione del concorso nazionale “Disegna la legalità” promosso dalla Camera di commercio di Agrigento.L’iniziativa, ormai diventata un appuntamento.🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it ? Hai trovato interessante questa notizia? Condividila sui social e partecipa alla discussione con altri lettori. RedditFacebookX Notizie correlate Legalità e ludopatia, sabato la premiazione degli studenti vincitori del concorsoSabato 9 maggio, alle 10, si terrà a Casa Sanfilippo, in via Panoramica dei Templi ad Agrigento, la cerimonia di consegna dei premi del concorso... “Disegna la legalità”, ecco i vincitori: premiazione a Casa SanfilippoSaranno premiati sabato 9 maggio a Casa Sanfilippo i vincitori del concorso nazionale “Disegna la legalità”, promosso dalla Camera di commercio di... Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Legalità e impegno civile: quattro giorni di incontri contro le mafie; Educazione alla legalità dal vivo: al Liceo Ruggero Settimo un incontro sulla lotta alle mafie; La Legge 109/1996: ecco cos’è e perché è fondamentale; Treviso: incontro sulla legalità con il Magistrato Marisa Manzini. Premio legalità 2026. A Rosolini, il V convegno sulla Legalità a cura della Associazione Giustizia e PaceRosolini, 04 maggio 2026 - Il Comune di Rosolini si prepara ad accogliere un importante momento di riflessione civile e istituzionale con il V Convegno sulla ... radiortm.it Educazione alla legalità dal vivo: al Liceo Ruggero Settimo un incontro sulla lotta alle mafieAl Liceo Ruggero Settimo di Caltanissetta una mattinata di educazione civica vissuta dal vivo, attraverso l’incontro con autori ... radiocl1.it #9maggio Giornata nazionale in ricordo delle vittime del #terrorismo giorno in cui Aldo Moro fu ucciso dai brigatisti. Per onorare coloro che sacrificarono la vita per democrazia e legalità, l'auto su cui fu uccisa la scorta di Moro in via Fani "torna a vivere” #perno x.com