Il Corriere dello Sport ha definito la Serie A “i nuovi poveri”, evidenziando la difficile situazione economica del calcio italiano. L’analisi di Alessandro Giudice descrive un quadro in cui il livello finanziario delle squadre italiane si è abbassato, con un impatto che si estende anche alla competitività e alle risorse disponibili. La crisi ha portato la Serie A a essere paragonata a campionati di paesi con economie più deboli, come la Turchia.

La Serie A, siamo i nuovi poveri. “Siamo i nuovi poveri” è il titolo scelto dal Corriere dello Sport per l’analisi di Alessandro Giudice che fotografa in modo crudo e realistico (quindi impietoso) la condizione economica in cui versa il calcio italiano. Una condizione di subalternità ormai non solo nei confronti del calcio inglese. Anche, ad esempio, nei confronti di quello turco. La Roma ha subito due schiaffi in pochi giorni: Greenwood che è andato proprio in Turchia, al Fenerbahce, e poi ieri Summerville che sta prendendo la strada dell’Arabia Saudita. Osimhen, ad esempio, in Turchia è andato a giocare. La speranza del Napoli è che lì approdi Lukaku. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - La Serie A ormai è subalterna anche alla Turchia, siamo i nuovi poveri del calcio

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