Ora tutti i calciatori hanno uno chef personale, segnando un cambiamento nell’alimentazione sportiva. L’attenzione alla dieta è diventata parte integrante del loro lavoro, influenzando le performance in campo. Il calcio si presenta sempre più come un’industria, con atleti considerati vere e proprie aziende. Questa evoluzione ha modificato il modo in cui si gestiscono gli aspetti legati alla preparazione e alla cura del corpo dei giocatori.

È cambiato il calcio e anche tutto ciò che gli ruota intorno. Ad oggi il calciatore è un’isola, un’azienda. Lavora su sé stesso e vende il proprio prodotto. Che quindi è il proprio corpo. A questo proposito, non è solamente un dipendente dello staff del suo club ma spesso costruisce la sua vita personale con altre figure che lo aiutano a “vendersi” meglio e quindi a essere più in forma, più pronto per le partite. E poi si circonda anche in casa proprio di personale che lo aiuta nella cucina, nella gestione del patrimonio. Proprio come fosse una società in piccolo. È il caso del personal chef che – racconta l’Equipe – oggi hanno tutti. Chef e calciatori: un rapporto completamente cambiato nel corso del tempo. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Tutti i calciatori ormai hanno uno chef personale, anche l’alimentazione ha cambiato il calcio

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5 mint ago Style: This CRUCIAL Injury Just Shocked The Entire Franchise… [SEASON RUINED]

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