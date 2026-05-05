La Procura di Milano ha avviato la seconda fase dell’indagine sui arbitri, con nuovi interrogatori previsti per questa settimana. Nell’ambito dell’inchiesta sono coinvolti l’ex designatore della Serie A e altri quattro ex arbitri. La Lega calcio è stata convocata in Procura per fornire ulteriori chiarimenti sulla vicenda. La procura sta proseguendo le verifiche relative a presunte irregolarità nel settore arbitrale.

Al via la fase due dell’inchiesta della Procura di Milano che riguarda l’ex designatore della serie A Gianluca Rocchi e altri quattro ex fischietti. Il Pm Domenico Ascione ha già convocato il responsabile dei calendari del campionato ed è prevista l’audizione dei rappresentanti della Lega calcio. L’interrogatorio di Butti. Andrea Butti, responsabile dell’Ufficio Competizioni della Lega Serie A, è stato convocato dal pubblico ministero Maurizio Ascione, che alla Procura di Milano conduce l’inchiesta sugli arbitri al centro della cronaca di questi giorni. Butti sarà ascoltato presto, probabilmente in settimana. Leggi anche Inchiesta arbitri: parla Gervasoni, Rocchi diserta.🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Caso arbitri, al via alla fase due: nuovi interrogatori in settimana, in Procura anche la Lega calcio

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