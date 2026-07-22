La sede di Vannacci a Firenze diventa una kebabberia su Google Maps | milioni di recensioni sono da ridere

Su Google Maps, la sede di Vannacci a Firenze ora appare come una kebabberia, con milioni di recensioni ironiche. La modifica è stata segnalata come un errore o uno scherzo, attirando l’attenzione di molti utenti. In soli due giorni, sono state pubblicate numerose recensioni satiriche, creando un effetto di caos online. Non ci sono state comunicazioni ufficiali per spiegare la situazione o rimuovere le recensioni.

Quarantotto ore possono essere un’eternità in politica, soprattutto quando di mezzo ci sono l’intelligenza artificiale, l’antica Roma e centinaia di recensioni ironiche su Google Maps. Roberto Vannacci, generale in pensione e leader di Futuro Nazionale, si è ritrovato al centro di due casi mediatici apparentemente slegati ma uniti dal filo rosso della provocazione e della contestazione digitale. Tutto è cominciato con un video generato tramite intelligenza artificiale e pubblicato sui canali social dell’ex generale. Le immagini, ambientate in un anfiteatro dell’antica Roma, mostrano Vannacci nei panni di un condottiero romano seduto accanto a Giorgia Meloni e Ignazio La Russa. 🔗 Leggi su Screenworld.it

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La sede di Vannacci diventa una KEBABBERIA online

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La sede di Vannacci a Rifredi? Per Google è una kebabberiaGoogle classifica la sede di Rifredi di Futuro Nazionale come una kebabberia, basandosi su quasi 300 recensioni.

Temi più discussi: La storia della sede di Vannacci a Firenze che diventa una kebabberia per Google; Futuro Nazionale a Firenze è un chiosco di kebab (e pure di successo): l’ha deciso Google; Vannacci, la sede di Futuro Nazionale diventa una kebabberia: Salsa piccante spettacolare. Cosa sta succedendo; San Benedetto, migrante picchiato, Barboni denunciato e Vannacci lo scarica: Violenza solo per difesa.

#Vannacci apre una sede a Firenze di futuro nazionale, la stanno recensendo tutti come kebabbaro Devo djre un kebab d'altri tempi. Roberto...il propretario è proprio nato per fare il kebab Andateli a leggere i commenti e se vi va recensite maps.app. x.com

La storia della sede di Vannacci a Firenze che diventa una kebabberia per GoogleL’inaugurazione risale a fine marzo. In via Tanucci, quartiere Rifredi, Roberto Vannacci ha aperto la prima sede di Futuro Nazionale a Firenze. Dalle cronache di quei giorni si può ricostruire che dur ... fanpage.it

Sede di Futuro Nazionale che fa Kebab reddit

Paradiso della cucina turca, kebab da urlo e salsa piccante spettacolare: così la nuova sede del partito di Vannacci a Firenze diventa una kebabberiaUno tra i kebab migliori in zona, un vero paradiso della cucina turca, salsa piccante spettacolare. A leggere le recensioni sembrerebbe che Aurelio, il ... ilmessaggero.it