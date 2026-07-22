la scuola di specializzazione in igiene e medicina di unipi eccellenza europea

La Scuola di specializzazione in Igiene e Medicina preventiva dell’Università di Pisa è stata riconosciuta come eccellenza europea. La scuola è diretta dal professor Angelo Baggiani e si occupa di formazione in ambito di prevenzione e salute pubblica. La notizia è stata comunicata il 20 luglio 2026. Il riconoscimento internazionale riguarda la qualità dei programmi e delle attività di ricerca. La scuola fa parte dell’ateneo pisano e si distingue per la sua reputazione nel settore.

Pisa, 20 luglio 2026 - La Scuola di specializzazione in Igiene e Medicina preventiva dell’Università di Pisa, diretta dal professor Angelo Baggiani, ha conseguito il Certificato di Excellence Recognition di APHEA (Agency for Public Health Education Accreditation), l’ente internazionale indipendente che valuta e accredita i programmi formativi in sanità pubblica in Europa. Il certificato è stato ritirato dalla professoressa Caterina Rizzo nel corso del 1st Annual Meeting di ASPHER — Association of Schools of Public Health in the European Region, l’associazione che riunisce le scuole e i programmi di sanità pubblica europei, in programma a Milano dal 15 al 18 luglio 2026. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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