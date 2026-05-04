Giornata mondiale igiene delle mani banchi di scuola e schermi digitali | la sfida contro i batteri resistenti parte dagli studenti

Il 5 maggio si celebra la giornata mondiale dell’igiene delle mani, un appuntamento giunto alla diciottesima edizione promosso dall’Organizzazione mondiale della sanità. In questa occasione si ricordano pratiche fondamentali per la prevenzione delle infezioni, anche in ambienti come le scuole, dove studenti e insegnanti sono chiamati a mantenere comportamenti corretti. L’attenzione si rivolge anche alla pulizia di banchi di scuola e schermi digitali, strumenti quotidiani che condividono lo spazio con i batteri resistenti.

Il 5 maggio, per la diciottesima volta, l’Organizzazione mondiale della sanità richiama l’attenzione su un gesto antico e spesso sottovalutato. Lo slogan scelto per il 2026 – “Action save lives” – non lascia spazio a dubbi: servono azioni concrete, dentro e fuori gli ospedali. Le mani restano il veicolo principale di germi e agenti patogeni. La Simit lo ribadisce senza mezzi termini, riporta Adnkronos: “Lavarle accuratamente, con acqua e sapone o con soluzioni idroalcoliche, riduce la diffusione di virus e batteri e delle malattie di cui sono responsabili quali l’influenza e il raffreddore, disturbi gastrointestinali, e le infezioni correlate all’assistenza sanitaria”.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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