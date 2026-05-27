La scuola di specializzazione obiettivo condiviso con l’ateneo

Una scuola di specializzazione medica dedicata alla neurochirurgia sta per essere avviata in un ateneo locale. La decisione è stata annunciata dal professor Salvatore Chibbaro, docente universitario, durante un incontro con rappresentanti dell’ospedale. La proposta nasce dall’accordo tra università e struttura sanitaria, con l’obiettivo di colmare un vuoto formativo in questa disciplina. La nuova scuola sarà realizzata in collaborazione tra le due istituzioni.

Con il professor Salvatore Chibbaro, universitario, alla Neurochirugia ospedaliera si torna a pensare a quella Scuola di specializzazione medica che a Siena manca da tempo. "Assolutamente sì – conferma il neurochirurgo –. Uno degli obiettivi strategici più importanti, condiviso con l’Università di Siena e con il rettore, è la riapertura della scuola di specializzazione in Neurochirurgia, che in passato aveva una grande tradizione. La formazione dei giovani colleghi rappresenta per me una missione quotidiana e uno degli aspetti più importanti del mio lavoro. Credo profondamente nella crescita delle nuove generazioni di neurochirurghi e nella costruzione di una scuola moderna, internazionale e fortemente orientata all’innovazione tecnologica e scientifica. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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Umbria, 500mila euro per le scuole di specializzazione

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