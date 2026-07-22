È stato annunciato che il santuario della Santissima Trinità si trova nei Monti Simbruini, nel Lazio. La chiesa è situata in un’area montuosa, circondata da pareti di roccia e boschi. La struttura appare integrata nel paesaggio naturale, con edifici che sembrano emergere dalla montagna stessa. La località è raggiungibile percorrendo strade che si addentrano nell’appennino, lontano dalla città.

Allontanandosi da Roma e addentrandosi verso l’Appennino, il paesaggio del Lazio rivela luoghi segreti, stretti tra pareti di roccia e boschi, dove le costruzioni sembrano nascere dalla montagna e trovare in essa il proprio equilibrio. Sono spazi appartati, ma non dimenticati: intorno a essi, nel corso dei secoli, si sono raccolte storie di fede e forme di devozione che ancora oggi conducono intere compagnie di pellegrini lungo antichi cammini. È uno di questi il santuario della Santissima Trinità di Vallepietra, sui Monti Simbruini, quasi al confine tra Lazio e Abruzzo. Leone XIV lo ha raggiunto nella mattinata di oggi, 22 luglio, e si è raccolto in preghiera davanti all’antico affresco custodito nella grotta, per poi salutare i fedeli e i religiosi presenti. 🔗 Leggi su Vaticannews.va

© Vaticannews.va - La Santissima Trinità, un santuario incastonato nei Monti Simbruini

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Festa della Santissima TrinitàA Arquà Petrarca, dal 12 al 14 giugno, si svolge la Festa della Santissima Trinità in Piazza Petrarca.

Preghiera della sera 7 giugno: adoriamo la Santissima Trinità per un riposo serenoAlle 19:45 di ieri, una preghiera collettiva si è svolta online, con utenti che si sono uniti per rivolgere un’adorazione alla Santissima Trinità.

Temi più discussi: Lo Stendardo della Santissima Trinità di Raffaello torna a Città di Castello dopo il restauro; Papa Leone XIV in visita al Santuario della Santissima Trinità a Vallepietra; Santa Marinella, successo per l'evento all'Eremo della Santissima Trinità: storia, arte e; Lo Stendardo della Santissima Trinità di Raffaello è tornato a Città di Castello.

Chiesa della Santissima Trinità, Wotrubakirche, 1976 Vienna #progetto Fritz Wotruba, scultore La struttura è composta da 152 blocchi di cemento disposti in una formazione apparentemente casuale che crea un effetto simile a una scultura cubista. #archit x.com

Papa Leone XIV in visita al Santuario della Santissima Trinità a VallepietraNella mattina di oggi Papa Leone XIV è stato in visita al Santuario della Santissima Trinità a Vallepietra, fermandosi in preghiera davanti all’affresco e salutando alcuni fedeli e religiosi. acistampa.com

Il Papa a sorpresa al santuario di Valle Pietra: preghiera e fedeliUna nuova uscita a sorpresa ha caratterizzato la mattinata del 22 luglio 2026 per il Pontefice. Partendo da Castel Gandolfo, il Papa si è recato in visita al santuario della Santissima Trinità di Vall ... it.blastingnews.com

Qualche anima umile avrebbe una buona raccomandazione per un gioco in modalità campagna multiplayer? reddit