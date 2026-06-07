Preghiera della sera 7 giugno | adoriamo la Santissima Trinità per un riposo sereno

Notizia in breve

Alle 19:45 di ieri, una preghiera collettiva si è svolta online, con utenti che si sono uniti per rivolgere un’adorazione alla Santissima Trinità. La richiesta principale è stata un riposo sereno, con invocazioni e prostramenti alla fine della giornata. La preghiera ha coinvolto persone di diverse località, che hanno condiviso un momento di devozione e pace, unendo le proprie lodi a quelle degli spiriti celesti.