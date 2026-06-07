Preghiera della sera 7 giugno | adoriamo la Santissima Trinità per un riposo sereno
Alle 19:45 di ieri, una preghiera collettiva si è svolta online, con utenti che si sono uniti per rivolgere un’adorazione alla Santissima Trinità. La richiesta principale è stata un riposo sereno, con invocazioni e prostramenti alla fine della giornata. La preghiera ha coinvolto persone di diverse località, che hanno condiviso un momento di devozione e pace, unendo le proprie lodi a quelle degli spiriti celesti.
La supplica del cuore per unire la propria lode a quella degli spiriti celesti: invochiamo e prostriamoci ai piedi della Santissima Trinità alla fine di questo giorno. La Santissima Trinità sia sempre lodata, servita e onorata da tutte le creature in Gesù Cristo nostro Signore. In questa serata, rivolgiamoci con fiducia al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo: eleviamo il nostro grazie per i doni ricevuti e chiediamo la Sua protezione per la notte. Che questa orazione ci accompagni verso un riposo tranquillo, sotto lo sguardo vigile del Creatore. Adorabile trinità, Dio solo in tre persone, ci prostriamo innanzi a Voi! Gli angeli irradianti dalla vostra luce non possono sostenerne lo splendore; si velano la faccia e si umiliano al cospetto della vostra infinita Maestà. 🔗 Leggi su Lalucedimaria.it
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PREGHIERA DELLA SERA Chiedete e vi sarà dato. (Mt 7,7) Maria, Regina del cielo, accogli la mia preghiera della sera e presentala al tuo Figlio. Intercedi per me, per la mia famiglia e per tutte le persone che porto nel cuore. Fa’ che nessuno si senta solo o facebook
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