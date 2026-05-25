A Arquà Petrarca, dal 12 al 14 giugno, si svolge la Festa della Santissima Trinità in Piazza Petrarca. L’evento si svolge in tre serate con musica, spettacoli e cibo tradizionale. La manifestazione è un appuntamento annuale molto atteso dalla comunità locale.

Torna uno degli appuntamenti più attesi ad Arquà Petrarca: la vi aspetta il 12, 13 e 14 giugno in Piazza Petrarca per tre serate tra buon cibo, spettacoli e tradizione.? TUTTE LE SAGRE, FESTE E MANIFESTAZIONI NEL PADOVANO?Stand gastronomico aperto dalle ore 19.00. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

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Le campane di Crema (CR), chiesa della Santissima Trinità

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