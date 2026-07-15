Volley il ranking FIVB aggiornato | Italia seconda sarà fondamentale per le Olimpiadi
L’Italia si trova al secondo posto nel ranking FIVB di volley maschile, dopo aver perso sette punti in seguito alla sconfitta contro il Giappone al tie-break durante la Nations League 2026. La partita si è conclusa con il punteggio di 3-2 a favore degli asiatici. La classifica aggiornata avrà un peso determinante per la qualificazione alle Olimpiadi.
L’Italia ha perso sette punti secchi a causa della sconfitta rimediata contro il Giappone al tie-break nella Nations League 2026 di volley maschile. Una battuta d’arresto in volata in quel di Osaka è costata un bottino consistente agli azzurri nel ranking FIVB, la classifica stilata dalla Federazione Internazionale di Pallavolo, dopo che i successi dell’ultima tappa contro Brasile e Slovenia avevano risollevato le sorti del movimento tricolore nella speciale graduatoria. I ragazzi del CT Fefé De Giorgi occupano la seconda posizione con 360,53 punti e si trovano alle spalle della capolista Polonia, che svetta con 377,54 punti all’attivo. I... 🔗 Leggi su Oasport.it
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