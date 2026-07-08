La nuova maglia della Roma riporta al Subbuteo | quando i giallorossi conquistarono il panno verde

La nuova maglia della Roma richiama il Subbuteo, il gioco di calcio in miniatura molto popolare negli anni passati. La divisa presenta dettagli che ricordano il panno verde del campo di gioco, simbolo di un ricordo condiviso tra chi ha vissuto quegli anni. La scelta stilistica riprende l’estetica del gioco, rivisitandola in chiave moderna. La maglia è stata presentata ufficialmente, suscitando interesse tra i tifosi e gli appassionati di calcio storico.

Chi nel corso della propria vita ha già spento almeno una quarantina di candeline, ricorderà bene il Subbuteo: non solo un gioco, ma spesso un’esperienza condivisa in quegli interminabili pomeriggi trascorsi con gli amici d’infanzia attorno al suo iconico campo in panno verde. Un gioco dinamico e di destrezza, benché definito da tavolo, che ancora oggi resta, tra tutti, quello che meglio ha saputo riprodurre, fin nei minimi particolari, lo spirito e le fasi di un’autentica partita di calcio. Così come il gioco del calcio anche il “Subbuteo” arriva dall’Inghilterra e conquista l’Europa.. Ideato nel 1947 dall’ornitologo inglese Peter Adolph,... 🔗 Leggi su Sololaroma.it

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