Una poetessa russa vissuta tra il 1892 e il 1941, nota per una scrittura intensa e selvaggia, viene paragonata a Emily Dickinson del XXI secolo. La sua vita è stata segnata dall’esilio, dal disprezzo pubblico e dal suicidio, vivendo in contrasto con il regime sovietico. La sua poesia, definita “mannara” e all’agguato, riflette un tratto distintivo di ferocia e profondità.

Marina Cvetaeva (1892 1941) è laEmily Dickinson del nuovo millennio. Le ragioni del genio – una scrittura “mannara”, ferina, all’agguato – e della biografia – esule, dileggiata in vita, suicida, una Maddalena in stracci sola contro l’impero sovietico – concorrono a renderla la poetessa del nostro tempo. Il referto editoriale è illuminante: negli ultimi tre anni sono usciti in Italia – cito per difetto – una dozzina di libri di Marina Cvetaeva; quattro nei primi mesi del 2026. A differenza di Emily, la poetessa che ha riassunto il mondo in una stanza e la Storia nel giardino di casa, Marina è l’artista scagliata nel mondo. Forse, misteriosamente, deve passare almeno un secolo perché ci si accorga di un poeta. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - La "rinascita" di Cvetaeva, Emily Dickinson del XXI secolo

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