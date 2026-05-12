Videogame e apprendimento | la palestra cognitiva del XXI secolo

Per molti anni, i videogiochi sono stati spesso considerati solo come un passatempo senza effetti sull’apprendimento. Tuttavia, recenti studi mostrano come alcuni giochi possano contribuire allo sviluppo di capacità cognitive e problem-solving. Questa rinnovata attenzione si concentra su come le attività ludiche digitali possano essere strumenti utili anche in ambito educativo, andando oltre le semplici forme di intrattenimento.

Per decenni, il mondo dei videogiochi è stato guardato con sospetto, spesso etichettato come una semplice perdita di tempo o, peggio, un ostacolo allo studio. Tuttavia, la ricerca scientifica degli ultimi vent’anni sta riscrivendo questa narrazione. Oggi sappiamo che i videogame non sono solo intrattenimento, ma complessi sistemi interattivi che richiedono un impegno cognitivo elevato. Dalla necessità di reagire in millisecondi in un gioco d’azione alla pianificazione strategica richiesta da un gestionale, il gaming stimola l’elasticità cerebrale. In questo articolo esploreremo come l’interazione digitale possa potenziare abilità fondamentali come la coordinazione, il pensiero critico e la capacità di risolvere problemi complessi.🔗 Leggi su Multisapere.com

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