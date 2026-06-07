La Repubblica da ricostruire | cittadini consapevoli comunità nazionale e valore del bene comune nell' Italia del XXI secolo
La Repubblica ha avviato un percorso di ricostruzione, puntando a rafforzare la consapevolezza civica e il senso di comunità. La crisi delle idee ha contribuito a indebolire la partecipazione pubblica e ha messo in discussione il ruolo delle istituzioni. La sfida consiste nel promuovere una maggiore attenzione ai valori condivisi e al bene comune, con iniziative rivolte a cittadini e istituzioni per riqualificare il tessuto sociale e rafforzare la coesione nazionale.
Se la crisi delle idee ha indebolito la vita pubblica italiana e se la fragilità delle istituzioni ha reso più difficile governare il Paese, resta una domanda ancora più profonda: chi dovrebbe dare anima e sostanza alla Repubblica? La risposta è semplice, anche se solo in apparenza: i suoi cittadini. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
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