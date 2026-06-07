La Repubblica ha avviato un percorso di ricostruzione, puntando a rafforzare la consapevolezza civica e il senso di comunità. La crisi delle idee ha contribuito a indebolire la partecipazione pubblica e ha messo in discussione il ruolo delle istituzioni. La sfida consiste nel promuovere una maggiore attenzione ai valori condivisi e al bene comune, con iniziative rivolte a cittadini e istituzioni per riqualificare il tessuto sociale e rafforzare la coesione nazionale.

Se la crisi delle idee ha indebolito la vita pubblica italiana e se la fragilità delle istituzioni ha reso più difficile governare il Paese, resta una domanda ancora più profonda: chi dovrebbe dare anima e sostanza alla Repubblica? La risposta è semplice, anche se solo in apparenza: i suoi cittadini. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

Segui gli aggiornamenti su Italia.

© Ilgiornaleditalia.it - La Repubblica da ricostruire: cittadini consapevoli, comunità nazionale e valore del bene comune nell'Italia del XXI secolo

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Truffa spietata, si fingono funzionari della Procura: anziano raggirato, bottino da 30mila euro

Notizie e thread social correlati

Videogame e apprendimento: la palestra cognitiva del XXI secoloPer molti anni, i videogiochi sono stati spesso considerati solo come un passatempo senza effetti sull’apprendimento.

Scherma, il futuro della spada maschile è azzurro? L’Italia avanza con i nati del XXI secolo e nessuna nazione tiene il passoLe competizioni di alto livello di scherma stanno entrando nella fase decisiva, con gli Europei e i Mondiali in programma tra giugno e luglio.

Temi più discussi: 1946–2026. la Repubblica come patto civile. Il nuovo podcast del Sir; OTTANT’ANNI DI REPUBBLICA, UNA STORIA DA CUSTODIRE E RINNOVARE; Festa della Repubblica, Genova celebra il 2 giugno: ‘I volti della repubblica – 80 anni dal referendum’; Festa della Repubblica, il presidente Mattarella: La Costituzione è nostra casa comune.

La Repubblica da ricostruire: cittadini consapevoli, comunità nazionale e valore del bene comune nell'Italia del XXI secolo x.com

Virtual Record Treasury of Ireland da chiudere? reddit

2 Giugno, gli 80 anni della Repubblica, Meloni e diversi ministri alla parata, assente SalviniMattarella: 'Costituzione nostra casa comune'. Chiusa dalle Frecce tricolori la parata ai Fori Imperiali aperta dai sindaci. Prima la deposizione della corona d'alloro all'Altare della patria. Meloni: ... ansa.it

Il discorso di Paola Cortellesi per la festa della RepubblicaPaola Cortellesi ha parlato al Quirinale per l'80° anniversario della Repubblica, ricordando il ruolo delle donne nella Resistenza e le promesse ancora da mantenere. famigliacristiana.it