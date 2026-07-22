La rete della sicurezza | siamo noi il vero snodo energetico

L’Italia ha superato lo stop delle forniture di gas provenienti da Mosca, che prima coprivano circa il 40% dei consumi nazionali. La capacità di adattamento si deve a una maggiore flessibilità delle infrastrutture energetiche, considerata ora una risorsa strategica per la sovranità nazionale. Questa evoluzione ha permesso di gestire meglio il rischio legato a tensioni geopolitiche e di ridurre la dipendenza da fonti esterne.

Nel ridisegnare la mappa della sovranità nazionale, la flessibilità infrastrutturale è la vera risorsa strategica che ha permesso all’Italia di governare il rischio geopolitico, superando lo shock dell'azzeramento delle forniture da Mosca, che storicamente coprivano il 35-40% dei consumi. Oggi siamo il Paese europeo più interconnesso grazie a un sistema di approvvigionamento molto differenziato, che conta dieci punti d'ingresso. Cinque sono gasdotti fisici (di cui i 3 al Sud valgono il 50% del gas immesso in rete), mentre gli altri 5 sono i terminali di rigassificazione di Panigaglia, Piombino, Livorno, Ravenna eRovigo. Questa flotta tecnologica riceve il gas naturale liquefatto (Gnl) via mare, lo riporta allo stato gassoso e soddisfa un terzo del fabbisogno nazionale. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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