Derby-Internazionali BNL d’Italia snodo sicurezza e diritti Tv | il punto

Domenica 17 maggio si terrà il derby tra Roma e Lazio, che si svolgerà nello stesso giorno della finale degli Internazionali d’Italia al Foro Italico. La concomitanza di questi eventi ha portato all’attenzione delle autorità sulla gestione della sicurezza e delle trasmissioni televisive, con particolare attenzione alle misure adottate per garantire l’ordine pubblico e la copertura mediatica delle due manifestazioni.

Domenica 17 maggio andrà in scena il derby tra Roma e Lazio, in concomitanza con la finale degli Internazionali d’Italia al Foro Italico. Sembrava tutto definito: la stracittadina alle 12:30 e la finale di tennis alle 17. Restano però i dubbi di Questura e Prefettura sulla gestione della sicurezza e dell’ordine pubblico nella zona dell’Olimpico. Inoltre, un eventuale rinvio del match a lunedì aprirebbe anche il nodo legato ai diritti Tv e alla programmazione del turno di Serie A. Derby-Internazionali: cosa sta succedendo. La 37ª giornata di Seria A sarà decisiva per la corsa Champions League. A Roma, inevitabilmente, i riflettori saranno puntati sul derby tra giallorossi e biancocelesti, con un quadro, però, più complesso del solito.🔗 Leggi su Sololaroma.it

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Il derby alle 12.30 Ipotesi possibile, ma non certa. Per evitare la sovrapposizione con gli Internazionali d'Italia, prende quota l'idea di rinviare Roma- #Lazio, creando un turno infrasettimanale insieme agli altri big match. @Corriere x.com

Il derby tra Roma e Lazio torna nel caos organizzativo. La concomitanza con le finali degli Internazionali di tennis sta creando forti preoccupazioni sul piano della sicurezza. E ora non è più in discussione soltanto l’orario della sfida, ma anche la data #ASR - facebook.com facebook