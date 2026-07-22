A veva solo 19 anni quando l’annuncio del fidanzamento con il principe Carlo la proiettò sotto i riflettori di tutto il mondo. Un motivo abbastanza valido per fare un po’ di fatica a prendere sonno la sera. Eppure Lady Diana non è mai stata una nottambula. Tutt’altro: la principessa del Galles è passata alla storia anche per una piccola e ostinata abitudine che infrangeva sistematicamente il protocollo di corte: quella di andare a letto presto, molto prima della regina Elisabetta e ben prima che le cene di gala fossero finite. Lady Diana, i segreti beauty della principessa più amata. guarda le foto «Andrò a letto presto». Lo raccontò lei... 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - La principessa aveva un’abitudine: ritirarsi prima degli altri per andare a dormire. Una sfida al protocollo reale ma anche un piccolo rituale di benessere per la pelle

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FULLShe Leaves with His Baby… Now He Waits Five Years for One More Chance!

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