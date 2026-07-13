Dopo aver vinto Wimbledon battendo Zverev in finale, Jannik Sinner ha incontrato la Principessa Kate, che gli ha consegnato il trofeo. L'evento si è svolto senza violazioni del protocollo reale, come confermato dalle fonti ufficiali. La stretta di mano tra il tennista e la membro della famiglia reale si è svolta nel rispetto delle norme di comportamento previste. Nessuna altra formalità o gesto protocollo è stato segnalato durante l'incontro.

Dopo aver bissato il successo a Wimbledon battendo Alexander Zverev in finale, Jannik Sinner ha ricevuto il trofeo da Kate Middleton, madrina dell'evento sportivo. Il numero uno del tennis ha stretto la mano alla dalla principessa del Galles, alimentando un piccolo dubbio: è consentito stringere la mano a un membro della Famiglia Reale britannica? A dispetto di quanto si possa pensare no, nel protocollo reale attuale non è previsto alcun divieto di contatto fisico se è il contesto a renderlo naturale. Come scritto nella pagina ufficiale della Casa britannica: “Non esistono codici di comportamento obbligatori quando si incontra il Re e la Regina o un membro della Famiglia Reale, ma molte persone desiderano osservare le forme tradizionali. 🔗 Leggi su Video.gazzetta.it

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© Video.gazzetta.it - Sinner stringe la mano alla Principessa Kate: ecco perché non ha violato il protocollo Reale

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