Jannik Sinner e la stretta di mano alla principessa Kate ma ecco cosa dice davvero il protocollo reale

Jannik Sinner ha vinto per la seconda volta consecutiva il torneo di Wimbledon, sconfiggendo in finale Alexander Zverev. Dopo la partita, ha stretto la mano alla principessa Kate. Secondo il protocollo reale, le strettate di mano devono essere formali e rispettose, senza coinvolgimento di altri gesti o commenti. La foto della stretta di mano ha fatto il giro dei media, ma non sono stati rilasciati commenti ufficiali sulle modalità dell'incontro.

Jannik Sinner ha conquistato per la seconda volta consecutiva il prestigioso torneo di Wimbledon, battendo in finale Alexander Zverev e consolidando il suo status di numero uno mondiale del tennis. Ma oltre alla vittoria sportiva, un momento della cerimonia di premiazione ha catturato l’attenzione di media e appassionati in tutto il mondo: la stretta di mano tra il campione altoatesino e Kate Middleton, principessa del Galles e madrina storica dell’evento londinese. Il gesto, apparentemente semplice e naturale, ha sollevato interrogativi e alimentato discussioni sui social network e nelle conversazioni tra tifosi. La domanda ricorrente è... 🔗 Leggi su Screenworld.it

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SINNER STRINGE LA MANO DELLA PRINCIPESSA KATE MA NON INFRANGE IL PROTOCOLLO REALE

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