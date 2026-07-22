Varese, 22 luglio 2026 – C'è anche la Sezione operativa della Polizia postale di Varese tra i reparti che hanno preso parte all'operazione "Iris", il maxi blitz contro la pedopornografia online coordinato dal Centro operativo per la sicurezza cibernetica della Lombardia. L'attività investigativa ha portato all'arresto di sei persone e alla denuncia di altre tre con l'accusa di detenzione di materiale pedopornografico. https:www.ilgiorno.itcronacapornografia-minorile-arresti-yhhx0yol Nel corso delle perquisizioni gli agenti hanno sequestrato oltre 200mila file tra immagini e video relativi allo sfruttamento sessuale di minori, un quantitativo definito dagli investigatori particolarmente rilevante. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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© Ilgiorno.it - La polizia postale di Varese nell'operazione “Iris” contro la pedopornografia

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