Sette persone sono state arrestate e altre 30 indagate durante un'operazione della Polizia Postale contro la pedopornografia online. L’intervento ha coinvolto attività di ricerca e sequestro di materiale illegale su scala nazionale. Le indagini sono state avviate in seguito a segnalazioni e analisi di traffico digitale. Le persone coinvolte sono state identificate come sospette di aver condiviso e detenuto contenuti illeciti rivolti a minori. L’operazione ha portato anche al sequestro di dispositivi elettronici e file sospetti.

Sette persone sono state arrestate e altre 30 risultano indagate nell’ambito di una vasta operazione contro la pedopornografia online coordinata dalla Procura di Catania e condotta dalla Polizia di Stato attraverso il Centro Operativo per la Sicurezza Cibernetica di Catania, in raccordo con il Centro Nazionale per il Contrasto alla Pedopornografia Online. L’inchiesta ha portato al sequestro di numerosi dispositivi informatici contenenti decine di migliaia di file illegali e all’individuazione di diversi gruppi dediti allo scambio di materiale pedopornografico. Gli arresti e il materiale sequestrato. Le persone coinvolte sono accusate, a vario titolo, di divulgazione e detenzione di ingenti quantità di materiale pedopornografico. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Pedopornografia online, 7 arresti e 30 indagati in un’operazione della Polizia Postale

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