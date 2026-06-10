Polizia di Stato | operazione contro la pedopornografia online otto arresti in Campania e Basilicata
La Polizia di Stato ha arrestato otto persone in Campania e Basilicata durante un'operazione contro la pedopornografia online, coordinata dalla Procura di Napoli. L’indagine ha portato allo smantellamento di una rete che diffondeva materiale pedopornografico attraverso piattaforme digitali. Sono state eseguite anche perquisizioni in diverse province del Sud Italia. L’attività investigativa ha coinvolto diverse forze di polizia e ha portato alla confisca di dispositivi e materiale digitale.
Qualiano, Porcelli dopo il post delle “tre scimmiette”: «Chi governa non può scegliere di non vedere, non sentire e non parlare» Sversamento nel Parco del Vesuvio: divieto di dimora. Costa (M5S) plaude alla misura Terremoto nelle Filippine, forte scossa di magnitudo 7.8 colpisce Mindanao Investimenti sostenibili 4.0: nuove opportunità per le PMI del Sud tra innovazione, green economy ed energia Operazione della Polizia di Stato coordinata dalla Procura di Napoli: smantellata rete online per la diffusione di materiale pedopornografico, eseguiti arresti e perquisizioni in diverse province del Sud Italia. Attraverso avanzate attività di digita!... 🔗 Leggi su Puntomagazine.it
Realtor, former athletics administrator facing 150 felony charges related to child porn case
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