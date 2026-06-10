Polizia di Stato | operazione contro la pedopornografia online otto arresti in Campania e Basilicata

Notizia in breve

La Polizia di Stato ha arrestato otto persone in Campania e Basilicata durante un'operazione contro la pedopornografia online, coordinata dalla Procura di Napoli. L’indagine ha portato allo smantellamento di una rete che diffondeva materiale pedopornografico attraverso piattaforme digitali. Sono state eseguite anche perquisizioni in diverse province del Sud Italia. L’attività investigativa ha coinvolto diverse forze di polizia e ha portato alla confisca di dispositivi e materiale digitale.