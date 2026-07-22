La polemica | la Botteri contro Sinner perchè vive a Montecarlo e guadagna tanto

Jannik Sinner, il tennista di punta del tennis italiano, vive a Montecarlo. La notizia ha suscitato reazioni tra alcuni commentatori, tra cui una giornalista e un commentatore televisivo, che hanno criticato la scelta dell’atleta di risiedere nel Principato e il suo alto reddito. La polemica si è accesa dopo che sono emerse queste dichiarazioni, riaccendendo un dibattito già noto tra pubblico e media.

L’argomento è vecchio, ma evidentemente Luca Sommi e Giovanna Botteri fino a ieri hanno vissuto su un altro pianeta. Poi sono scesi e hanno scoperto che Jannik Sinner, il numero uno al mondo, il miglior tennista che l’Italia abbia mai avuto e forse in assoluto il più grande sportivo nato sul suolo italico, risiede a Montecarlo. E pensate la Botteri ha scoperto pure che Sinner guadagna 70 milioni di euro. Una vergogna seconda la giornalista della Rai ora in pensione imbeccata dal compagno di merende. Prima i due parlavano di Briatore, un altro che vedono come il diavolo. Ecco il Botteri show: “Anche Sinner abita lì. Quanto mi rode che Sinner viva a Monte Carlo”. 🔗 Leggi su Panorama.it

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BOTTERI E SOMMI ATTACCANO SINNER: «QUANTO MI RODE CHE VIVE A MONTECARLO 70 MILIONI NON GLI BASTANO»

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