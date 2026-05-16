Durante la semifinale degli Internazionali d’Italia, Jannik Sinner si è trovato coinvolto in un confronto acceso con l’arbitra, la stessa che aveva già officiato un episodio controverso durante il torneo di Montecarlo. La discussione tra i due si è protratta per alcuni minuti, interrompendo il ritmo del match. La tensione tra il giocatore e l’arbitra è stata evidente, attirando l’attenzione di pubblico e commentatori. L’episodio si è inserito in una partita intensa, dominata anche da questioni di natura tecnica e fisica.

La semifinale degli Internazionali d’Italia tra Jannik Sinner e Daniil Medvedev non è stata soltanto una battaglia tecnica e fisica. Sul Centrale del Foro Italico è andata in scena anche una durissima discussione tra il numero uno del mondo e la giudice di sedia francese Aurélie Tourte, già protagonista in passato di un episodio molto controverso che aveva penalizzato proprio l’azzurro. Nel terzo set del match contro Medvedev, con l’azzurro avanti 4-2 e finalmente capace di rialzarsi dopo un momento di evidente difficoltà fisica, la pioggia ha iniziato a cadere con sempre maggiore intensità sul Foro Italico. In un primo momento Sinner aveva reagito quasi con ironia, lamentandosi con il suo angolo per le condizioni del campo, ma col passare dei minuti la situazione è diventata seria. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - La folle discussione tra Sinner ed Aurelie Tourte: la stessa arbitra del furto contro Tsitsipas a Montecarlo

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