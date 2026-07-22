Il caso | la Botteri contro Sinner perchè vive a Montecarlo e guadagna tanto

Giovedì si è diffusa la notizia che Jannik Sinner, il tennista italiano numero uno al mondo, vive a Montecarlo. La questione ha suscitato polemiche tra alcuni commentatori, che hanno criticato il fatto che guadagni molto e risieda all’estero. La discussione riguarda il fatto che il campione abbia scelto di vivere in un Paese con regimi fiscali favorevoli. La notizia ha fatto il giro dei media, riaccendendo il dibattito sulla residenza fiscale degli sportivi di élite.

L’argomento è vecchio, ma evidentemente Luca Sommi e Giovanna Botteri fino a ieri hanno vissuto su un altro pianeta. Poi sono scesi e hanno scoperto che Jannik Sinner, il numero uno al mondo, il miglior tennista che l’Italia abbia mai avuto e forse in assoluto il più grande sportivo nato sul suolo italico, risiede a Montecarlo. E pensate la Botteri ha scoperto pure che Sinner guadagna 70 milioni di euro. Una vergogna seconda la giornalista della Rai ora in pensione imbeccata dal compagno di merende. Prima i due parlavano di Briatore, un altro che vedono come il diavolo. Ecco il Botteri show: “Anche Sinner abita lì. Quanto mi rode che Sinner viva a Monte Carlo”. 🔗 Leggi su Panorama.it

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