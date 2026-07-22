La foto di piazza Nettuno piena di cittadini e pubblicata sui social dal sindaco di Bologna Matteo lascerebbe pensare, osservandola dal buco della serratura della pagina Facebook, che il suo appello sia stato largamente condiviso dai bolognesi e dagli italiani. Solo che i numeri della rete e dei social media raccontano di una risposta diametralmente opposta. La piazza digitale ha manifestato apertamente una solida contrarietà alla proposta lanciata dal primo cittadino sull’onda dell’emotività a scendere in strada per manifestare solidarietà alla famiglia di Abderrahim Fakir, tragicamente deceduto al Pilastro nel corso del fermo da parte di due agenti di polizia. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - La piazza fisica sta con Leopore. Ma quella dei social racconta un'altra storia

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