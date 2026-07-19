Un uomo è stato condannato a 14 anni e 9 mesi di reclusione per aver ucciso un gioielliere. La sentenza si basa su un procedimento giudiziario che ha stabilito che l’azione non costituisce legittima difesa. Il ministro ha commentato che la sicurezza rimane centrale, ma ha criticato la presenza di giudizi popolari sui social, definendola una “super giuria”. La vicenda ha scatenato un acceso dibattito pubblico.

Perché la sicurezza è così divisiva?«Non dovrebbe esserlo. È il cardine fondamentale di ogni democrazia».La battaglia politica sul gioielliere Mario Roggero condannato a 14 anni e 9 mesi sta lì, strillata sulle prime pagine di tutti i giornali. E tracima nei social, con un sovraccarico popolare di tensioni e rancori che attraversano e spaccano il Paese: legittima difesa, risposte delle forze di polizia, criminalità e microcriminalità nel nostro quotidiano. Sono questioni su cui Marco Minniti ha speso una vita. Già sottosegretario con delega ai Servizi segreti, poi ministro degli Interni. Da presidente di Med-Or Italian Foundation è deciso a tenersi fuori dalla rissa quotidiana. 🔗 Leggi su Roma.corriere.it

© Roma.corriere.it - Minniti: «La sicurezza resta un cardine, ma quella di Roggero non è stata legittima difesa. Stop alla super giuria dei social»

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