Un ex calciatore ha raccontato di aver subito due rapimenti, uno dei quali con l’auto trovata con della marijuana a bordo. Ha descritto anche una fuga e l’uso di armi da fuoco durante gli episodi. La vicenda si è svolta nel corso di dodici anni passati in Italia, tra diverse squadre di calcio. La narrazione include dettagli di eventi violenti e situazioni di pericolo legate ai rapimenti.

Il suo personaggio sembra uscito da un film, e invece è tutto vero. Christian Obodo ha vissuto dodici anni in Italia tra Perugia, Udinese, Fiorentina, Torino e Lecce, affermandosi come un centrocampista di qualità e quantità, capace anche di regalare magie, come la rovesciata di San Siro contro l'Inter nel 2007, ultimo suo gol in Serie A. La sua carriera ad alto livello è stata un lampo: quattro crociati rotti, il primo a 23 anni, e la depressione: "Faticavo a camminare. Una volta provai un sorso di whisky e mi fece schifo. Mia madre e mia sorella mi salvarono". Nel giro di pochi anni Obodo passa dall'essere un possibile obiettivo di Real Madrid, Barcellona e Liverpool a vivere una serie di episodi decisamente meno da copertina: due rapimenti nella sua Warri, in Nigeria. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Obodo: "Zanzare, fucili e fughe, la storia dei miei due rapimenti. Quella volta con la marijuana in auto..."

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