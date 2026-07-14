Obodo | Zanzare fucili e fughe la storia dei miei due rapimenti Quella volta con la marijuana in auto
Un ex calciatore ha raccontato di aver subito due rapimenti, uno dei quali con l’auto trovata con della marijuana a bordo. Ha descritto anche una fuga e l’uso di armi da fuoco durante gli episodi. La vicenda si è svolta nel corso di dodici anni passati in Italia, tra diverse squadre di calcio. La narrazione include dettagli di eventi violenti e situazioni di pericolo legate ai rapimenti.
Il suo personaggio sembra uscito da un film, e invece è tutto vero. Christian Obodo ha vissuto dodici anni in Italia tra Perugia, Udinese, Fiorentina, Torino e Lecce, affermandosi come un centrocampista di qualità e quantità, capace anche di regalare magie, come la rovesciata di San Siro contro l'Inter nel 2007, ultimo suo gol in Serie A. La sua carriera ad alto livello è stata un lampo: quattro crociati rotti, il primo a 23 anni, e la depressione: "Faticavo a camminare. Una volta provai un sorso di whisky e mi fece schifo. Mia madre e mia sorella mi salvarono". Nel giro di pochi anni Obodo passa dall'essere un possibile obiettivo di Real Madrid, Barcellona e Liverpool a vivere una serie di episodi decisamente meno da copertina: due rapimenti nella sua Warri, in Nigeria. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
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