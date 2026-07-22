Una scuola militare situata ai piedi del Vesuvio apre le sue porte, con sveglie alle prime luci dell’alba e uniformi obbligatorie. Gli studenti devono rispettare regole rigide, e un errore può portare a conseguenze disciplinari. La serie Netflix ambienta questa accademia, mostrando le giornate di studenti e insegnanti immersi in un clima di disciplina e controllo. La narrazione si concentra sulle dinamiche quotidiane all’interno dell’istituto.

U n liceo dove la sveglia suona prima dell’alba, l’uniforme è obbligatoria e un errore può costare caro. È il mondo di Minerva – La Scuola, la nuova serie teen drama italiana di Netflix che porta gli spettatori dentro un’accademia militare di Napoli, un luogo sospeso tra regole rigide, sogni adolescenziali e il difficile passaggio verso l’età adulta. La serie, composta da 8 episodi, arriva in streaming il 22 settembre e racconta le storie degli allievi del liceo militare Minerva, ragazzi molto diversi tra loro che si trovano a fare i conti con disciplina, ambizioni e fragilità personali. Prodotta da Picomedia e diretta da Ivan Silvestrini, la fiction è stata presentata in anteprima al Giffoni Film Festival 2026. 🔗 Leggi su Iodonna.it

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© Iodonna.it - La nuova serie Netflix è ambientata in un’accademia militare ai piedi del Vesuvio: ecco tutto quel che c'è da sapere

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Intervista a Luigi Zeno Attore in Minerva-La Scuola

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