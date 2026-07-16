S ono iniziate a Roma le riprese di Il Metodo Paraldi, la nuova serie originale di Paramount+ che vede Luca Zingaretti protagonista. Il crime drama, diretto da Giuseppe Gagliardi, debutterà in esclusiva sulla piattaforma nel 2027. Al centro della storia c’è Marco Paraldi, un personaggio nato dalla penna del giornalista del Corriere della Sera Fabrizio Roncone, che si muove tra misteri, casi di persone scomparse e una Capitale dalle mille contraddizioni. Luca Zingaretti furioso in aeroporto: «Vergogna, la moglie di un politico salta la fila a Fiumicino» X Leggi anche › Luisa Ranieri su Luca Zingaretti: «Non volevo lavorare con lui» › Luca Zingaretti e la poesia per il compleanno della moglie Luisa Ranieri Luca Zingaretti e Il Metodo Paraldi, il primo ciak. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Ispirata ai romanzi di Fabrizio Roncone, la nuova serie vede l'attore nei panni di un ex giornalista diventato vinaio. Ecco tutto quel che c'è da sapere

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Il Nordic latte è una bevanda ispirata alla tradizione scandinava del benessere quotidiano. Ecco tutto quello che c'è da sapereIl Nordic latte è una bevanda che trae ispirazione dalla tradizione scandinava di cura quotidiana del benessere.

Doc 4, il ritorno di Raoul Bova e la serie ispirata ai romanzi di Andrea Vitali: tutte le fiction e i film Rai che vedremo in tv il prossimo autunnoIn autunno, Rai trasmetterà diverse fiction e film, tra cui il ritorno di Raoul Bova e una serie ispirata ai romanzi di Andrea Vitali.

Si parla di: Luca Zingaretti sfida Montalbano e diventa ribelle: Il Metodo Paraldi svela misteri e segreti di una Roma oscura; Luca Zingaretti: al via a Roma le riprese della nuova serie Il Metodo Paraldi.

Altro che Commissario Montalbano: Zingaretti torna al crime la nuova serie tratta dai libri di RonconeLuca Zingaretti torna nel crime con Il Metodo Paraldi, nuova serie Paramount+ ambientata a Roma. Debutto 2027. Tutto sulla fiction tratta dai romanzi di Roncone. badtaste.it