Il 27 maggio 2026 Netflix lancerà “Due Spicci”, la nuova serie di animazione di Zerocalcare. La produzione, scritta e diretta dallo stesso autore, sarà disponibile in tutto il mondo. La serie rappresenta il terzo progetto animato di Rech. La data di uscita è stata annunciata ufficialmente, senza ulteriori dettagli sulla trama o il numero di episodi. La piattaforma streaming ha confermato il debutto globale per questa produzione.

Il countdown è ufficialmente iniziato: il 27 maggio 2026 Netflix rilascerà in tutto il mondo “Due Spicci”, la terza attesissima serie d’animazione scritta e diretta da Michele Rech, in arte Zerocalcare. Prodotta come sempre da Movimenti Production in collaborazione con BAO Publishing, la serie si preannuncia come il capitolo più maturo, amaro e politicamente scorretto della trilogia d’animazione del fumettista romano. Se l’ansia generazionale o la tendenza ad andare a paranoie vi stanno bloccando, niente panico. Abbiamo raggruppato tutti i fili della memoria per fare un punto definitivo su dove eravamo rimasti e analizzare nel dettaglio ogni singola anticipazione su quello che ci aspetta. 🔗 Leggi su Nerdpool.it

© Nerdpool.it - Due Spicci: tutto quello che c’è da sapere sulla nuova serie di Zerocalcare in arrivo su Netflix

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