La serie “Minerva” mostra una scuola militare con rigide regole, dove la disciplina è prioritariamente rispettata e i cellulari sono proibiti. Le relazioni sentimentali sono vietate e l’atmosfera riflette le sfide dell’adolescenza. La narrazione si concentra sulle tensioni tra disciplina e fragilità tra i giovani militari, evidenziando le dinamiche interne alla scuola e i problemi legati alla crescita.

La divisa, la scuola. E le crepe dell’adolescenza. Una scuola militare dove la disciplina è legge, i cellulari sono vietati e le relazioni sentimentali non sono ammesse. Ma dietro le uniformi si nascondono fragilità, conflitti e desideri tipici dell’adolescenza. È l’universo di Minerva – La scuola, la nuova serie Netflix che debutterà il 22 settembre e di cui al Giffoni Film Festival sono stati presentati i primi due episodi. Diretta da Ivan Silvestrini, prodotta da Picomedia, Minerva racconta in otto episodi la vita degli studenti di un’accademia militare ispirata alla storica Nunziatella di Napoli. Un microcosmo lontano anni luce da quello di tutti i giorni, dove fra le materie di studio ci sono tattica militare e lezioni di scherma. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - La nuova serie “Minerva“: "Disciplina e fragilità. Noi tra i giovani militari"

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Intervista a Luigi Zeno Attore in Minerva-La Scuola

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