Un attore interpreta un comandante rigido nella nuova serie Netflix “Minerva – La Scuola”, in arrivo il 22 settembre. La serie è ambientata in un liceo militare e racconta il passaggio dall’adolescenza all’età adulta. La narrazione si svolge tra le mura di un istituto di formazione severo, con episodi che esplorano le dinamiche tra studenti e insegnanti. La produzione si concentra su temi di crescita e disciplina, offrendo uno sguardo inedito sulla vita in un contesto militare scolastico.

Massimiliano Gallo è il comandante in Minerva – La Scuola, la nuova serie Netflix ambientata in un liceo militare in arrivo il 22 settembre. Un ritratto inedito e profondo sul passaggio dall’adolescenza all’età adulta, ambientato tra le mura di un istituto di formazione rigoroso. Il noto attore Massimiliano Gallo si appresta a tornare sul piccolo schermo in una veste inedita, vestendo i panni del direttore di una scuola d’élite nella serie televisiva Minerva – La Scuola. Le dichiarazioni dell’artista e le anticipazioni sul personaggio sono state raccolte e diffuse dall’agenzia di stampa ANSA. Come riportato dall’ANSA, Massimiliano Gallo ha... 🔗 Leggi su 2anews.it

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© 2anews.it - Massimiliano Gallo: l’attore diventa un rigido comandante nella nuova serie TV “Minerva – La Scuola”

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Massimiliano Gallo tra teatro, cinema e famiglia - Domenica In 05/04/2026

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